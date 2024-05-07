В театре имени Пушкина представили спектакль "Завтра была война"

История о непростом взрослении школьников

На сцене - беспечные школьники, влюбленные в жизнь. И друг в друга. После этого невинного дня рождения жизнь 9 "Б" сильно изменится. Предательство, репрессии, отчаяние. Жесткая школа жизни - в пронзительной повести Бориса Васильева, о которой молодой режиссер Владимир Киммельман узнал от художественного руководителя театра.

В этом мае исполнится 100 лет со дня рождения Бориса Васильева. Он был не просто талантливым писателем. Фронтовиком. И писал о том, что пришлось пережить самому. Его яростная и несчастная комиссар Полякова - это тоже не выдуманный образ. А воспоминание о маме, приговоренной из-за мужа к расстрелу. И оправданной всего за несколько часов до казни.

"Мы надеялись именно на такую честную эмоциональную работу, неприкрытую какими-то техническими или формалистическими ходами. А такую - от сердца к сердцу", - отметила актриса Евгения Дмитриева.

Эмоций так много - и на сцене, и в зале - что сердце не находит себе места. В театре уверены: труппе помогло очень много счастливых совпадений. Одно из них - на сцене впервые почти три десятка "писаревцев", студентов и выпускников школы-студии МХАТ. Они играют вместе со своими педагогами.

На сцене - большая любовь. И зритель наверняка это почувствует. Погрузившись в яркий и тревожный, полный музыки, испытаний, нежности и искренности мир.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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