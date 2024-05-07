ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский вновь поторопил Запад с поставками оружия Украине

13:17
  • вторник
  • 07 мая 2024

Киев уже критиковал союзников за недостаточную оперативность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия украинским военным, попеняв западных донорам на недостаточно быстрое решение соответствующих вопросов.
Лондон разрешил Украине наносить удары по России британским оружием

Как пишет Tagesschau, Зеленский заявил, что "за политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами".

Однако недостаточное координирование сотрудничества с западными партнерами в области поставок вооружений и военной техники создает проблемы, отметил президент Украины.

Ранее американское издание Foreign Аffairs писало, что военная помощь США не станет панацеей для Украины. Новая партия вооружений, возможно, обеспечит Киеву недолгую передышку, но не решит фундаментальных проблем ВСУ.

При этом глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник предупреждал, что против России могут быть использованы оружие и взрывчатка, которые перебрасываются с территории Украины в Белоруссию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.