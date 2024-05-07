Киев уже критиковал союзников за недостаточную оперативность

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ускорить обещанные поставки оружия украинским военным, попеняв западных донорам на недостаточно быстрое решение соответствующих вопросов.

Как пишет Tagesschau, Зеленский заявил, что "за политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами".

Однако недостаточное координирование сотрудничества с западными партнерами в области поставок вооружений и военной техники создает проблемы, отметил президент Украины.

Ранее американское издание Foreign Аffairs писало, что военная помощь США не станет панацеей для Украины. Новая партия вооружений, возможно, обеспечит Киеву недолгую передышку, но не решит фундаментальных проблем ВСУ.

При этом глава Министерства иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник предупреждал, что против России могут быть использованы оружие и взрывчатка, которые перебрасываются с территории Украины в Белоруссию.

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