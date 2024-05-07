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Пашинян подтвердил, что приедет 8 мая в Москву

13:32
  • вторник
  • 07 мая 2024

Он должен председательствовать на заседании ЕАЭС

Никол Пашинян подтвердил, что собирается поехать в Москву 8 мая. Об этом он объявил на пресс-конференции в Ереване, сообщает РИА Новости.
Пашинян не приедет на инаугурацию Путина

Премьер-министр Армении собирается принять участие в саммите ЕАЭС. Он будет председательствовать на заседании Высшего евразийского экономического совета. Кроме того, Пашинян планирует провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. По его мнению, необходимо "убрать негативные нюансы из контекста армяно-российских дружественных отношений".

Напомним, Пашинян не приехал на церемонию инаугурации Владимира Путина.

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Никол Пашинян
Никол Пашинян
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