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Директор ФСБ рассказал, где находится организатор теракта в "Крокусе"

13:37
  • вторник
  • 07 мая 2024

Расследование продолжается

Организатор теракта в "Крокус Сити холле" находится за границей. Такое заявление сделал во вторник, 7 мая, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
Фигурант дела о теракте в "Крокусе" планировал уехать в Сирию

Как отметил глава спецслужбы, "мы практически догадываемся, кто это", причем "есть основной организатор, который сидит за границей".

Бортников подчеркнул, что пока продолжаются следственные действия, более конкретно он говорить не будет, сообщает "Интерфакс".

Ранее руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин рассказал, что теракт в концертном зале "Крокус сити холл" был тщательно продуман, для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Исполнители преступления были обеспечены всем для преступления, а кураторы координировали их действия.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за террористической атакой на "Крокус" стоит киевский режим. Он считает, что преступников ждало "окно" на российско-украинской границе, где их должны были встречать.

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