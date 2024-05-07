Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента праздничным выходным

Это происходит нечасто, поэтому можно разрешить россиянам не работать в этот день

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать нерабочими дни будущих инаугураций президента России. Политик подчеркнула, что это важнейшее событие в жизни государства, которое происходит нечасто.

Спешить с решением этого вопроса нет нужды, поскольку выборы главы государства и, соответственно, церемония вступления президента в должность происходит теперь раз в шесть лет, напомнила Матвиенко.

Тем не менее, нужно "сделать этот день таким по-настоящему и для людей праздничным выходным днем, передвинув какие-то из длинных каникул, высвободив один день", заявила спикер верхней палаты российского парламента в эфире Первого канала.

Тем временем у большинства россиян впереди длинный уикенд — четыре выходных дня в связи с празднованием Дня Победы. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, комментируя тему выходных в новогодние и майские праздники, подчеркивал, что в его ведомстве "концентрируют майские (нерабочие праздничные дни) так, чтобы было удобно гражданам".

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила давать пятидневные неоплачиваемые выходные всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения у них внуков, причем независимо от того, являются ли родители этих новорожденных молодой семьей.

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