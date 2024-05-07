Это может произойти после вступления в силу закона о беженцах

Финляндия может открыть границу с Россией после вступления в силу закона о беженцах. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хяккянен местному изданию Etelä-Saimaa. Он подчеркнул, что границу откроют для пассажирского транспорта.

Законопроект, о котором говорит министр, должен ограничить прием желающих получить убежище в Финляндии. В ближайшие две недели документ поступит на рассмотрение в парламент страны. А после этого в кратчайшие сроки вступит в силу.

Напомним, Финляндия в одностороннем порядке закрыла границу с Россией. С ноября 2023 года через погранпереходы хлынул большой поток беженцев из третьих стран. Финские власти несколько раз обвиняли Россию в целенаправленной отправке беженцев к границе. Однако в МИДе называют эти обвинения "двойными стандартами Запада" и категорически отвергают их.

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