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Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

14:08
  • вторник
  • 07 мая 2024

Документ уже появился на портале правовой информации

Владимир Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. Произошло это практически сразу после церемонии инаугурации. Документ уже появился на портале правовой информации. 

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В документе также указано, что кабинет министров будет продолжать исполнять свои обязанности вплоть до назначения нового правительства. Это гарантируют статьи 116 и 117 Конституции России.

Указ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 7 мая. 

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тянуть с представлением кандидатур президент, скорее всего, не будет. 10 числа может быть внесен на голосование кандидат на должность премьер-министра. А силовой блок будет представлен не позднее 15 мая. 

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