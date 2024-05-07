В Кремле рассказали про график внешнеполитических мероприятий Путина

Президент официально вступил в должность после переизбрания

Календарь внешнеполитических мероприятий вновь вступившего в должность президента России Владимира Путина на ближайшее время практически сверстан. Об этом во вторник, 7 мая, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Ушаков уточнил, что в этот график в первую очередь включены "крупные саммиты", причем самый главный саммит из них — это мероприятие БРИКС в Казани в октябре.

Также в расписании президента значатся "и АТЭС, и ШОС, там много мероприятий, там миллион мероприятий разных, в том числе у нас в планах двусторонние встречи, двусторонние визиты и к нам, и наши выезды за границу".

В частности, "сейчас надо совершить первый визит в Китай, в ближайшие дни объявим о сроках", цитирует Ушакова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что о мероприятиях в рабочем плане президента "мы всегда осторожно говорим, потому что подвижный график", однако в нем специальная военная операция и связанные с ней события остаются главными и находятся в приоритете.

Еще в конце 2023 года сообщалось, что Владимир Путин планирует рабочую поездку в Турцию. В Анкаре рассказали, что этот визит может состояться сразу после выборного цикла в обеих странах, но сроки до сих пор точно не установлены.

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