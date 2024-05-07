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Патрушев объяснил анонс "массовой атаки" со стороны ВСУ

14:41
  • вторник
  • 07 мая 2024

Утверждалось, что попытка будет предпринята в день инаугурации президента России

Анонс "массовой атаки" со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сделан в попытках испортить праздник инаугурации президента России. Такое заявление сделал во вторник. 7 мая, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

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Вечером 6 мая, накануне дня вступления в должность президента России, появились сообщения от источников о том, что украинские военные предпримут попытку массированной атаки — ударят по российской территории десятками БПЛА и ракет.

Патрушев подчеркнул, что киевский режим идет на все, чтобы "испортить нам торжество, праздник". Однако политик заверил, что сделать это Украине не удастся, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что символические мероприятия, как инаугурация президента, "конечно всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России".

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