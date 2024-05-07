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Продолжается регистрация на конкурс "Большая перемена"

14:37
  • вторник
  • 07 мая 2024

Регистрация доступна до 20 мая

В России проводится пятый юбилейный сезон всероссийского конкурса "Большая перемена". Сроки проведения – до 24 июля. Регистрация участников доступна до 20 мая этого года на официальной платформе.

Цель конкурса - выявление обучающихся с активной жизненной позицией, нестандартным мышлением, творческими способностями, активной социальной позицией.

Конкурс проходит по 12 "вызовам" - от науки и технологий до экологии и сохранения исторической памяти.

В ноябре прошлого года мэр столицы Сергей Собянин поздравил столичных школьников — победителей конкурса "Большая перемена". На конкурсе с темой "Горжусь Россией" 30 московских школьников одержали победу, еще 107 – стали призерами.

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Конкурс "Большая перемена"
Конкурс "Большая перемена"
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