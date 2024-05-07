Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

В Кремле во вторник прошла торжественная церемония инаугурации

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента России. Поздравление опубликовано в Телеграм-канале мэра.

"Поздравляю Владимира Владимировича Путина с вступлением в должность президента РФ. С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий. И сегодня, получив твердый мандат народного доверия, Владимир Владимирович сможет продолжить курс на укрепление суверенитета и повышение качества жизни граждан России", – говорится в сообщении.

7 мая в Кремле прошла торжественная церемония инаугурации президента России. В ближайшие шесть лет высший выборный пост будет занимать Владимир Путин. Он отметил, что россияне подтвердили правильность курса страны - это особенно важно на фоне серьезных испытаний.

Позже во вторник Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. Указ вступает в силу с момента его опубликования.

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