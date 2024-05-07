СБУ объявила о срыве покушения иностранных спецслужб на Зеленского

Арестованы двое обвиняемых в подготовке покушения

На Украине предотвратили покушение на главу государства Владимира Зеленского — такое заявление во вторник, 7 мая, сделала Служба безопасности Украины.

В ведомстве уверяют, что раскрыли "заговор иностранных спецслужб", которые готовили покушение на Зеленского и ряд руководителей силовых служб Украины, в том числе глав СБУ и украинской военной разведки.

Арестованы два полковника управления государственной охраны Украины, якобы передавшие секретную информацию, которая была необходима для осуществления покушения. Украинские СМИ пишут, что по делу проходит начальник одного из департаментов управления госохраны Андрей Гук, сообщает ТАСС.

В феврале в заявлении комитета по вопросам разведки при президенте Украины сообщалось, что попытка свержения Владимира Зеленского с поста главы украинского государства будет предпринята весной, а спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте — мае 2024 года.

Между тем в Службе внешней разведки России рассказали, что Вашингтон уже подыскивает сменщика Зеленскому. По данным спецслужбы, США контактируют по этому вопросу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим украинскими Вооруженными силами Валерием Залужным.

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