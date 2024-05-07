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ОЗХО не смогла определить, применялось ли химоружие в конфликте на Украине

15:18
  • вторник
  • 07 мая 2024

Организации не хватает информации для однозначных выводов

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что не могут определить, применялось ли химическое оружие в ходе украинского конфликта.
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Как отметили в ОЗХО, Российская Федерация и Украина обвинили друг друга в применении химического оружия и сообщили об этом профильной организации.

Однако информации, предоставленной ОЗХО обеими сторонами, недостаточно для того, чтобы делать выводы. Для начала собственного расследования по данной теме организации требуется соответствующий запрос от ее участников, однако он не поступал, сообщает ТАСС.

В феврале начальник российских войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал, что украинские войска использовали против российской армии американские химические боеприпасы. Это не первый подобный случай. В частности, в апреле 2023 года ВСУ сбрасывали с дронов ручные гранаты с химическими веществами раздражающего действия, имеющие маркировку "Терен-6".

Командир роты отряда "Шторм" ВС России с позывным Артист рассказал, что в Новомихайловке захватили трофейное вооружение украинских войск производства стран НАТО, причем там были запрещенные фосфорные гранаты.

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