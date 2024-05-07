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Автобус запустили между Донецком и Авдеевкой

15:13
  • вторник
  • 07 мая 2024

Рейсы будут регулярными и ходить раз в час

На маршруте Донецк – Авдеевка открылось регулярное автобусное сообщение. Об этом сообщает ТАСС. Будут ходить два автобуса с интервалом в час. Отправляются в Донецке они от крытого рынка. Едут через Макеевку и Ясиноватую.
Освобождён посёлок Очеретино под Донецком

Водитель автобуса рассказал, что людей пока немного. О том, что с Авдеевкой вновь есть нормальное сообщение, знают не все. Но "сарафанное радио" скоро сделает свое дело, уверен перевозчик.

Проехать по маршруту до конца могут лишь те, кто прописан в Авдеевке. Это временная мера. За проезд придется заплатить 120 рублей. Ранее глава ДНР Денис Пушилин анонсировал запуск прямого сообщения с Авдеевкой.

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