Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией

Он стал одним из первых

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммед бин Зайд Аль Нахайян одним из первых поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России.

Абу-Даби привержен к сотрудничеству с международными партнерами ради всеобщего блага, сообщил арабский лидер в социальной сети X.

Аль Нахайян пожелал Путину успехов на посту и выразил надежду на укрепление двусторонних связей в интересах народов России и ОАЭ.

"Желаю ему успехов в руководстве страной на пути развития и прогресса", - подчеркнул он.

7 мая в Кремле прошла торжественная церемония инаугурации Владимира Путина, он будет занимать пост президента ближайшие шесть лет. Позже во вторник Путин подписал указ о сложении полномочий правительством. Указ вступает в силу с момента его опубликования.

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