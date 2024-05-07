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Путин встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

18:04
  • вторник
  • 07 мая 2024

Встреча прошла в Кремле

Владимир Путин встретился в Кремле с доктором Леонидом Рошалем - легендарным хирургом, руководителем НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

"Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, во вторник Владимир Путин вступил в должность президента, принеся присягу народу России. Торжественная церемония прошла в Кремле. На ней присутствовали члены кабмина, сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы, судьи Конституционного суда и другие представители власти, общественные и религиозные деятели, участники СВО.

В своем обращении Владимир Путин назвал ключевым приоритетом для России народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.

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Владимир Путин во время встречи с Леонидом Рошалем
Владимир Путин во время встречи с Леонидом Рошалем
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