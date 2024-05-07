ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова заявила о праве России использовать в качестве цели британские объекты

15:33
  • вторник
  • 07 мая 2024

Это произойдет, если ВСУ будут атаковать Россию британским оружием

Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по российской территории имеет право на удар по британским объектам. Такое заявление сделала во вторник, 7 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Лондон разрешил Украине наносить удары по России британским оружием
МИД России вызвал британского посла

Спикер МИД подчеркнула, что целями для ВС России при таком сценарии могут стать "британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами: военные объекты, вооружения и так далее", сообщает ТАСС.

Ранее посол Соединенного Королевства Найджел Кейси был вызван в российский МИД из-за высказываний главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона — он фактически разрешил украинским военным бить по территории России британским оружием. Кейси был предупрежден о последствиях, которые грозят Лондону.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что неосмотрительные высказывания могут "представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.