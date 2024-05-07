Захарова заявила о праве России использовать в качестве цели британские объекты

Это произойдет, если ВСУ будут атаковать Россию британским оружием

Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по российской территории имеет право на удар по британским объектам. Такое заявление сделала во вторник, 7 мая, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер МИД подчеркнула, что целями для ВС России при таком сценарии могут стать "британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами: военные объекты, вооружения и так далее", сообщает ТАСС.

Ранее посол Соединенного Королевства Найджел Кейси был вызван в российский МИД из-за высказываний главы Форин-офиса Дэвида Кэмерона — он фактически разрешил украинским военным бить по территории России британским оружием. Кейси был предупрежден о последствиях, которые грозят Лондону.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что неосмотрительные высказывания могут "представлять опасность для европейской безопасности, всей архитектуры европейской безопасности".

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