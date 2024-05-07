Польские пограничники вернули на родину украинца, который бежал от мобилизации

Мужчина успел переплыть через реку Западный Буг

Поляки отправили на родину украинца, который хотел избежать мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западное региональное управление госпогранслужбы Украины. Отмечается, что мужчина пытался перебраться через реку Западный Буг.

Изначально беглецов было двое. Их заметили украинские пограничники. Один из нарушителей бросился вплавь к соседнему берегу. Однако украинцы уже предупредили польских коллег, и те быстро вернули беглеца на родину.

Погранслужба сообщает, что задержанный – житель Сумской области. Ему 31 год и он военнообязанный. Поэтому по возвращению на родину тут же получил повестку из военкомата. Также на него составили протокол об административном правонарушении.

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