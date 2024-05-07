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"Оранжевый" уровень погодной опасности ввели в Москве из-за заморозков

15:51
  • вторник
  • 07 мая 2024

В столице будет до минус одного градуса

В столичном регионе введен повышенный, "оранжевый", уровень погодной опасности. Это связано с тем, что в Москве и Московской области ожидаются заморозки — до одного градуса ниже нуля в столице и до минус трех градусов в Подмосковье.
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Предупреждение действует с 21 часа вторника, 7 мая, до 9 часов среды, 8 мая. Наряду с этим действует "желтый" уровень погодной опасности в связи с прогнозируемым 8 мая сильным ветром — порывы могут достигать 17 метров в секунду, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в эти дни температура будет примерно на десять градусов ниже климатической нормы, что соответствует началу апреля. Снег, выпавший в столице 7 мая, будет таять, несмотря на холодную погоду.

В День Победы, 9 мая, прогнозируется некомфортная погода, которая больше будет похожа на мартовскую. Москвичам и гостям столицы советуют одеваться потеплее и взять с собой зонты.

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