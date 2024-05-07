Россия и Белоруссия проведут внезапную проверку с носителями тактического ядерного оружия

Она носит оборонительный характер

Белоруссия проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы.

Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович. В частности, будет отработана подача ядерных боеприпасов на средства доставки, передает ТАСС.

Проверка носит исключительно оборонительный характер, не проецирует угроз на другие страны, подчеркнул Вольфович.

В готовность приведены дивизионы комплексов "Искандер" и "Полонез", а также эскадрилья Су-25, добавили в Минобороны Белоруссии.

Ранее в Минобороны России заявили, что Генштаб начал подготовку к проведению учений с нестратегическим ядерным оружием.

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