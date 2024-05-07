Суд вынес приговор Антонине Мартыновой за попытку убийства дочери

Ее разыскивали 16 лет

Новгородский областной суд вынес приговор Антонине Мартыновой, которая 16 лет скрывалась от правосудия по делу о покушении на убийство двухлетней дочери.

Суд приговорил Мартынову к девяти годам с отбыванием в колонии общего режима, передает РИА Новости.

В своем последнем слове женщина не признала вину и попросила не разлучать ее с дочерью, о которой заботилась все прошедшие 16 лет. Адвокат Мартыновой заявил, что приговор будет обжалован.

По данным следствия, в 2007 году 21-летняя Анастасия столкнула двухлетнюю дочь с лестницы, чтобы инсценировать несчастный случай – девочка якобы мешала строить новые отношения с Кириллом Мартыновым (признан иностранным агентом – прим. ред.), бывшим сотрудником "Новой газеты". Малышка получила множественные травмы, но выжила.

На суде Мартынова отрицала свою вину, но 11-летний мальчик, выступивший свидетелем, рассказал, что видел, как женщина сама сбросила ребенка вниз с третьего этажа, протолкнув между прутьями. На данный момент свидетель мертв.

Дело стало громким благодаря Кириллу, который поднял общественность на защиту любовницы. Во время следствия пара поженилась. В 2008 году суд присяжных вынес Мартыновой обвинительный вердикт. После этого женщина пропала вместе с дочерью и 16 лет находилась в федеральном розыске. Дочери Мартыновой – Алисе - пришлось жить под другим именем без паспорта и документов об образовании, однако девушка не держит зла на мать.

"Я считаю, что это был несчастный случай, и моя мама не заслуживает… Мне будет очень тяжело без матери, когда я вступаю во взрослую жизнь", - сказала она в суде.

В марте 2024 года Мартынову задержали в Ставропольском крае, где ее укрывал новый мужчина, пишет "Комсомольская правда".

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