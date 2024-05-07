На Украине появилась петиция с призывом ввести иностранные войска

Обращение будет рассмотрено, если наберет 25 тысяч голосов

Петиция о приглашении войск западных государств на территорию Украины появилась на сайте президента страны.

Авторы просят Владимира Зеленского принять решение "в кратчайшие сроки". Для рассмотрения петиции главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов, передает РИА Новости. На данный момент под ней подписались чуть более 100 человек.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предрек мировую катастрофу в случае отправки Западом войск на Украину.

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