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Легендарный хирург высказался о здоровье Путина

18:20
  • вторник
  • 07 мая 2024

и подарил свою философскую книгу

Президент России Владимир Путин после инаугурации встретился с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей классной руководительницей Верой Гуревич.

Легендарный хирург отметил прекрасную физическую форму президента, заметив, как тот "прошел марафон по лестницам Кремля без одышки". В ответ Путин улыбнулся и сказал: "Слава богу, конечно".

Рошаль подарил Путину свою книгу "Мимоходом", в которой записал свои философские мысли и стихи о любви.

"Спасибо, пригодится", - поблагодарил Путин.

Далее президент повидался со своей первой учительницей – в этом году ей исполнился 91 год. В первую очередь Путин поинтересовался, как она доехала в такую погоду, а затем подарил ей букет цветов.

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