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Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

19:07
  • вторник
  • 07 мая 2024

И на перспективу до 2036 года

Президент России Владимир Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Документ заменил прошлую версию от 2020 года, сообщили в пресс-службе Кремля.

Основные национальные цели развития страны:

- повышение благополучия людей;

- воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

- устойчивая и динамичная экономика;

- технологическое лидерство;

- цифровая трансформация общества и госуправления;

- комфортная и безопасная среда для жизни.

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