Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

И на перспективу до 2036 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Документ заменил прошлую версию от 2020 года, сообщили в пресс-службе Кремля.
Основные национальные цели развития страны:
- повышение благополучия людей;
- воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- устойчивая и динамичная экономика;
- технологическое лидерство;
- цифровая трансформация общества и госуправления;
- комфортная и безопасная среда для жизни.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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