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Apple представила первый iPad с OLED-экраном

20:09
  • вторник
  • 07 мая 2024

Цена стартует от 999 долларов

Во вторник компания Apple провела презентацию, в ходе которой представила две модели iPad Pro с OLED-экраном, который впервые применяется в планшетах данной серии.

iPad Pro оснащен новым 3-нанометровым чипом M4. Как утверждается, он на 50% производительнее чипа M2. 11-дюймовый планшет будут продавать по цене от 999 долларов.

В ходе презентации Apple также представила обновленный iPad Air в двух версиях - на 11 и 13 дюймов. Обе модели оснащены IPS-экранами Liquid Retina и чипом M2. iPad Air доступен для предзаказа на сайте компании по цене от 599 долларов за 11-дюймовую версию.

Кроме того, был представлен стилус Apple Pencil Pro стоимостью 129 долларов.

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