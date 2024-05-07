Стало известно, когда выпишут Куклачева из больницы

Клоун чувствует себя гораздо лучше

Артиста цирка Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая.

Об этом агентству "Москва" сообщила администратор Театра кошек Юрия Куклачева Инга Герасимова.

"Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать", - сообщила она.

Куклачеву стало плохо вечером 12 апреля на юбилейном концерте по случаю его 75-летия. Клоуна срочно госпитализировали в московскую больницу. Артист перенес обширный инфаркт, врачи провели ему трехчасовую операцию на сердце. Куклачеву установили пять стентов.

17 апреля артиста перевели в обычную палату. После выписки Куклачев отправится на реабилитацию в санаторий.

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