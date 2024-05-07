ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, когда выпишут Куклачева из больницы

20:12
  • вторник
  • 07 мая 2024

Клоун чувствует себя гораздо лучше

Артиста цирка Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая.

Об этом агентству "Москва" сообщила администратор Театра кошек Юрия Куклачева Инга Герасимова.

"Его состояние замечательное, 13 мая планируют выписать", - сообщила она.

Куклачеву стало плохо вечером 12 апреля на юбилейном концерте по случаю его 75-летия. Клоуна срочно госпитализировали в московскую больницу. Артист перенес обширный инфаркт, врачи провели ему трехчасовую операцию на сердце. Куклачеву установили пять стентов.

17 апреля артиста перевели в обычную палату. После выписки Куклачев отправится на реабилитацию в санаторий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Юрий Куклачев
Юрий Куклачев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.