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В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили российский паспорт

22:06
  • вторник
  • 07 мая 2024

В столице живут ее дети

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) с Украины получила российский паспорт.

Документ вручили в Москве сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России. 104-летняя Александра Самойленко недавно переехала в российскую столицу из Львова. Здесь уже несколько десятилетий живут дети пенсионерки.

Александра Самойленко - участвовала в освобождении Краснодара, Новороссийска, Таманского полуострова, Ростова-на-Дону, Мелитополя, а День Великой Победы встречала в Праге, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Искренне поздравляю Александру Иосифовну с важным событием и, конечно же, с наступающим праздником Победы, который она встретит среди родных", - написала она в своем Telegram-канале.

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