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ВС России освободили села Котляровка и Соловьево

07:53
  • среда
  • 08 мая 2024

В Харьковской области и ДНР соответственно

Российские войска в зоне СВО освободили от боевиков сёла Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Глава военного ведомства Сергей Шойгу в телеграмме отметил особо отличившиеся соединения и части.

Реактивные системы залпового огня "Град" группировки "Запад" уничтожили замаскированные самоходные артиллерийские установки и живую силу неонацистов. Расчеты, получив координаты целей от разведки, оперативно выдвинулись на позиции и нанесли по врагу точный удар. Бойцы работают в сложнейших условиях, постоянно меняя место дислокации. Все действия доведены до автоматизма. На то, чтобы развернуть установку и открыть огонь, уходят считанные минуты. Только одна РСЗО поражает территорию в несколько футбольных полей - противнику наносится максимальный урон.

А многоцелевой истребитель Су-30 уничтожил вражеский беспилотник. Экипаж вылетел на боевое задание после появления в небе неопознанного объекта. И выяснив, что это украинский дрон, поразил его. Один из лучших в своем классе, Су-30 круглосуточно патрулирует зону ответственности группировки "Восток" и прикрывает армейскую авиацию при нанесении ударов по объектам ВСУ.

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