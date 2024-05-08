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Проходящие лечение участники СВО получили госнаграды

07:54
  • среда
  • 08 мая 2024

Бойцов наградил замминистра обороны

В преддверии очередной годовщины Великой Победы участники СВО, проходящие лечение и реабилитацию, получили государственные награды.

В Центральном военном госпитале имени Мандрыка замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил бойцам ордена Мужества, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За храбрость" второй степени. Он подчеркнул, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг.

Кроме того, медали "За помощь и милосердие" получили 15 сотрудников госпиталя.

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