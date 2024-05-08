Растет число погибших и пострадавших среди мирных жителей в Рафахе

В город вошла израильская армия

Семья погибла в результате авиаудара ВВС Израиля по жилому дому в городе Газа. Как сообщает "Аль-Джазира", жертвами атаки стали двое супругов и пятеро их детей.

Растет число погибших и пострадавших среди мирных жителей и в Рафахе, куда накануне вошла ЦАХАЛ. В ответ палестинцы выпустили 18 ракет по израильским городам и захваченному КПП на границе с Египтом.

В ХАМАС заявили, что по-прежнему ожидают от Тель-Авива ответа на согласованное с посредниками предложение по заложникам и перемирию. Однако в случае дальнейшей эскалации сделка окажется под угрозой.

На израильские власти пытаются давить и США. Как сообщили в Белом доме, если будет развернута крупная операция в Рафахе, Вашингтон может приостановить поставки оружия для ЦАХАЛ. Переговоров и освобождения заложников ежедневно требуют их родные на улицах Тель-Авива. Однако премьер Нетаньяху и глава Минобороны Галант вновь однозначно заявили: война будет вестись полной ликвидации ХАМАС.

Между тем пропалестинские протесты в Европе все чаще подавляет полиция. В Париже силовики применили слезоточивый газ против студентов, которые заблокировали Университет Сорбонны. А в Афинах жестко разогнали демонстрацию в поддержку анклава перед зданием парламента. В столице Нидерландов ликвидирован палаточный лагерь, разбитый на территории кампуса Амстердамского университета. Свои позиции студенты сдали не сразу, вступив в противостояние с полицией. Задержаны 140 человек.

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