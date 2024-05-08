На российские регионы обрушились ливни и шквалистый ветер

В Воронеже ветер был такой силы, что не удержались даже уличные фонари

Во власти мощного ливня и шквалистого ветра оказались Воронежская, Белгородская, Липецкая и Тульская области. А в Курской был замечен настоящий торнадо.

В Белгородской области накануне срывало кровлю, сносило заборы - повреждения получили десятки домов и автомобилей. Очевидцы сообщают - в Воронеже ветер был такой силы, что не удержались даже уличные фонари. Из окон многоэтажек выбиты стекла. На припаркованные машины падали деревья. Около 35 с половиной тысяч человек в области остались без света. Сейчас на местах работают аварийные бригады энергетиков.

Перебои с электричеством - и в Тульской области. Повреждены ЛЭП. В селе Новокрасивое не устояли крыши десяти домов и двадцати хозпостроек. И сегодня в регионе ожидают усиления ветра.

В Липецкой области больше всего досталось городу Усмань. Ураган сорвал кровлю со здания водоканала и разбросал по округе. А также легко снес незакрепленные конструкции.

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