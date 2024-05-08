Стало известно о новых подвигах российских военных

Ефрейтор Юлиан Гизадуллин и его отделение под минометным обстрелом ВСУ отразили все атаки превосходящих сил противника

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Юлиан Гизадуллин и его отделение под минометным обстрелом ВСУ отразили все атаки превосходящих сил противника и отстояли наш опорный пункт. Заняв выгодную позицию, Юлиан прицельным огнем лично уничтожил группу боевиков. Неприятель так и не смог прорвать участок, который обороняли наши мотострелки.

Младший сержант Марсель Валеев, действующий в составе штурмового отряда, несмотря на полученное ранение, смог оказать первую медицинскую помощь трем раненым товарищам и организовать их эвакуацию в безопасную зону. А сам вернулся на поле боя.

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