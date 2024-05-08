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Белый дом встревожили сообщения о покушении на Зеленского

08:10
  • среда
  • 08 мая 2024

СБУ обвинила в этом Россию

Сообщения Киева о попытке покушения на президента Украины Владимира Зеленского вызывают тревогу. Об этом заявила во вторник, 7 мая, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
СБУ объявила о срыве покушения иностранных спецслужб на Зеленского

Как заявила американская чиновница, "безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана", а сама эта информация "вызывает значительную обеспокоенность".

За подробностями Жан-Пьер предложила обращаться к правительству Украины, сообщает ТАСС.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что Вашингтон уже подыскивает сменщика Зеленскому. По данным спецслужбы, США контактируют по этому вопросу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим украинскими Вооруженными силами Валерием Залужным.

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров отмечал, что глава государства Владимир Зеленский боится бунта и попытки переворота, а потому стремится держать силовиков поближе, чтобы опереться на них в случае мятежа — им по новому закону о мобилизации полагается бронь.

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