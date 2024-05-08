Он обокрал свою пассию

Следствие предъявило обвинение в краже со значительным ущербом американскому военнослужащему Гордону Блэку, который был заключен под стражу во Владивостоке. Об этом в среду, 8 мая, рассказали в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Приморскому краю.

Вменяемый американцу пункт "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса России подразумевает кражу с причинением значительного ущерба, то есть на сумму от 80 тысяч до 250 тысяч рублей.

Полицейские рассказали, что заявление о краже подала местная жительница, которая находилась в отношениях с Блэком. Они познакомилась на территории Республики Корея, где она работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с американцем в интернете. Когда он приехал в Приморский край, произошел конфликт. После ухода Блэка из дома девушки обнаружилась пропажа денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

Американские власти продолжают уверять в нацеленности на возвращение домой своих сограждан, арестованных и осужденных в России. Однако в США испугались, что диалог может сорваться после того, как американец Тревор Рид после возвращения в Соединенные Штаты в результате обмена отправился воевать на стороне украинских националистов.

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы о задержанных и осужденных в России американцах, "почему бы им не вернутся на родину", поинтересовался, а "почему бы им не совершать правонарушения на территории России". При этом президент выразил надежду на то, что оптимальное решение рано или поздно будет принято.

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