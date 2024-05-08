СМИ: НАТО может заявить об отказе вводить войска в Украину

Такое положение есть в проекте документа, который должен быть принят на саммите в июле

НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Скорее всего это произойдет на саммите в июле. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera. Журналисты ссылаются на проект документа.

По данным СМИ, ключевая фраза декларации: "Никаких сапог на земле". И речь идет именно про Украину.

Саммит пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Там же будет принято решение о передаче председательства в Контактной группе по обороне Украины от Пентагона к НАТО.

Конференция НАТО анонсирована как "самая амбициозная" со времен холодной войны. Однако генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что пока нет договоренностей о вступлении Украины в организацию.

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