Украина заявила о серьезном повреждении трех ТЭС

Украинский энергохолдинг утверждает, что причиной стала серия взрывов

На Украине серьезные повреждения получили три теплоэлектростанции. Об этом заявили в энергохолдинге ДТЭК. Энергетики утверждают, что причиной стала "серия взрывов". Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты отмечают, что в телеграм-канале компании указывается, что оборудование станций серьезно повреждено. Специалисты устраняют последствия. При этом не сообщается, о каких именно ТЭС идет речь.

Ранее на территории Украины была объявлена тревога. Были сообщения о взрывах в Киевской области.

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