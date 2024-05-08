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Стая собак напала на 11-летнюю девочку в российском регионе

08:55
  • среда
  • 08 мая 2024

ЧП произошло во дворе жилого дома

Стая собак атаковала девочку-подростка в Красноярском крае. ЧП произошло во дворе жилого дома в городе Игарка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следственного комитета России.

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11-летняя девочка гуляла во дворе с отцом. Мужчина зашел в подъезд, чтобы отдать знакомому письмо. В этот момент ребенка атаковали собаки. Есть предположение, что животные домашние. Пострадавшая получила укушенные раны голени и предплечий. Ей была оказана медицинская помощь. Сейчас она лечится амбулаторно.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК России – халатность. Следователям предстоит выяснить, кому принадлежат животные и почему они оказались без присмотра.

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