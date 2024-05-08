Глава СВР рассказал о поиске организаторов теракта в "Крокусе"

Расследование продолжается

Продолжается расследование для выявления причастных к организации теракта в концертном зале "Крокус сити холл" лиц, которые находятся за рубежом. Об этом в среду, 8 мая, рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Никаких деталей на этот счет Нарышкин приводить не стал, а в ответ на соответствующий вопрос журналистов ограничился фразой "Расследование ведется", сообщает РИА Новости.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что "есть основной организатор, который сидит за границей". Подробности он приводить не стал, сославшись на тайну продолжающегося следствия.

При этом США продолжают настаивать на том, что теракт организовала запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", хотя спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон пытается пустить следствие по ложному следу.

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