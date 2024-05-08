Минэнерго Украины уточнило масштабы повреждений объектов энергетики

Энергетическая инфраструктура пострадала от ударов ВС России

Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов. Об этом сообщил в среду, 8 мая, украинский энергохолдинг ДТЭК.

По данным украинских энергетиков, серьезные повреждения получило оборудование энергетической инфраструктуры Украины, специалисты пытаются устранить повреждения.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях страны: в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это демилитаризация, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

В частности, ударами российских военных была разрушена практически вся энергетическая инфраструктура Харькова. Местный мэр Игорь Терехов подтвердил, что разрушены все городские трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено — пока неизвестно.

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