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Минэнерго Украины уточнило масштабы повреждений объектов энергетики

08:52
  • среда
  • 08 мая 2024

Энергетическая инфраструктура пострадала от ударов ВС России

Три теплоэлектростанции повреждены на Украине на фоне взрывов. Об этом сообщил в среду, 8 мая, украинский энергохолдинг ДТЭК.
Одна из крупнейших ТЭС на Украине полностью уничтожена

По данным украинских энергетиков, серьезные повреждения получило оборудование энергетической инфраструктуры Украины, специалисты пытаются устранить повреждения.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что объекты генерации и передачи электроэнергии повреждены в пяти областях страны: в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это демилитаризация, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

В частности, ударами российских военных была разрушена практически вся энергетическая инфраструктура Харькова. Местный мэр Игорь Терехов подтвердил, что разрушены все городские трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Когда все это будет восстановлено — пока неизвестно.

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