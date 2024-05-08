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СМИ: Литва готова отправить военных на Украину

09:39
  • среда
  • 08 мая 2024

Сделано это будет в рамках тренировочной миссии

Литва может отправить солдат на Украину. Сделано это будет в рамках тренировочной миссии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на премьера республики Ингриду Шимоните. Глава кабинета министров Литвы заявила, что у нее есть разрешение парламента на отправку войск на Украину.

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Ранее появилась информация, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки подразделений в зону боевых действий. Об этом еще в феврале говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако до конкретных действий пока не доходило.

В Кремле обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что желание французского лидера нанести России стратегическое поражение давно известно. При этом Москва считает, что большинство европейских стран достаточно трезво оценивают потенциальные опасности таких действий.

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