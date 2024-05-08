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ВСУ атаковали Луганск ракетами ATACMS

11:34
  • среда
  • 08 мая 2024

По предварительным данным, пострадали пять человек

В ночь на среду киевские террористы атаковали Луганск. Как сообщил глава региона, ракетный удар пришелся по нефтебазе, расположенной в черте города.

По предварительным данным, пострадали пять человек. Их госпитализировали. Дома в районе частично обесточены - повреждены линии электропередачи, а также газопровод высокого давления. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание и не допустили увеличения площади пожара. Предположительно, удар был нанесен новыми ракетами западного образца ATACMS. В Следственном комитете заявили, что детально установят обстоятельства обстрела.

Ответные удары по военным объектам украинских националистов наносит российская авиация. Как сообщает РИА Новости, поражен военный аэродром, который готовили для приема истребителей F-16 в Львовской области и авиазавод в Киеве. Также, по данным украинских СМИ, в пяти регионах повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии.

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