Германия упорно старается выполнять приказы Вашингтона и всеми способами поддерживать киевский режим

За монументом "Скорбящая мать" в Берлине пристально следит полиция. Здесь же братская могила 7 тысяч красноармейцев. Сюда 75 лет в этот день люди приносили цветы. Но теперь мемориал практически закрыт. Вычеркнуть из истории этот день усердно пытаются власти ФРГ, буквально запретив советскую и российскую символику и даже песни военных лет. В российском посольстве в Германии осудили такой шаг местных политиков.

"Хотели бы напомнить, что за мирное небо Советский Союз заплатил жизнями свыше 27 миллионов своих граждан. Требуем полной отмены соответствующих запретов. Рассматриваем их как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии", - говорится в сообщении диппредставительства.

У современных политиков другая цель: они усиленно лепят из России образ врага. Председатель комитета Бундестага Мари-Агнес Циммерман, выступая в Вольфсбурге, начала агитировать людей за всестороннюю поддержку Украины. Но к неожиданной критике в свой адрес оказалась не готова и начала угрожать.

Германия упорно старается выполнять приказы Вашингтона и всеми способами поддерживать киевский режим. Канцлер Олаф Шольц заявил, что в Евросоюзе пришли к договоренности использовать 90 процентов доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. И надеется, что так Киев сможет на время забыть о пресловутых ракетах Taurus.

Немецкая газета Die Welt откровенно давит на Шольца: "Упадок боевого духа ВСУ связан с посредственной поддержкой со стороны Германии. Без ракет Taurus многие молодые украинцы задаются вопросом: зачем им умирать в войне, которую они не могут выиграть?".

Попытки повлиять на союзников России, например, Китай, у европейцев с треском провалились. Президент Франции прощается с Си Цзиньпином. Следующий его визит - в Белград. Как раз в годовщину бомбардировки ВВС НАТО посольства Китая в Югославии. У трапа главе КНР устраивают торжественную встречу. В аэропорт лично приехал президент Сербии с супругой.

Трагедия в Югославии показала, на что способны страны НАТО. Впрочем, Россия и ее союзники могут себя защитить. На днях генштаб Минобороны по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям, цель которых - отработать применение нестратегического ядерного оружия. Сегодня проверку своих вооружений начала и Белоруссия.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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