Воспитанники центра "Артек" провели патриотическую акцию в преддверии Дня Победы

В память о подвиге советского народа над скалами-близнецами Адаларами развернули алое полотнище

Это отряд специального назначения, шутят в "Артеке". В детской десантной операции участвуют самые крепкие и выносливые. Их задача – высадится на скалы-близнецы Адалары, подняться на вершину и водрузить главный символ Победы.

Артековской традиции уже много лет. Копия знаменитого знамени 150-й стрелковой дивизии ежегодно реет над Черным морем – своеобразный "мост памяти", переброшенным между поколениями. Символ нерушимой связи между предками, победившими фашизм, и их благодарными потомками.

Вместе со школьниками восхождение совершили герои наших дней - участники спецоперации. Штурмовики приехали пообщаться с детьми и рассказать им о воинской доблести.

"Это очень трогает, это нужное занятие, молодежь должна воспитываться в таких традициях, чтобы не забывать", - отметил боец с позывным "Ярость".

Эта молодежь не забудет. В "Артек" дети привезли свой Бессмертный полк, с которым пройдут в едином строю 9 мая. У каждого портрет родного героя и история его подвига.

Каждый отряд украшает свой корпус рисунками и фотографиями - акция "Окна Победы". На стеклах вечный огонь и голуби - предвестники мира. На груди у воспитанников детского центра Георгиевские ленты - знак того, что подвиги советских солдат навсегда в наших сердцах. А другую ленту можно было увидеть даже из космоса: ее длина - километр! Словно нить, через весь Артек протянулись черно-желтые полосы.

"3,5 тысячи детей со всех регионов России - плюс вожатые, плюс сотрудники, плюс гости "Артека" - мы развернули километр Георгиевской ленты. Наш символ доблести, мужества и отваги", - рассказала София Дмитриева, главный режиссер МДЦ "Артек".

Пятая смена полностью посвящена истории нашей Победы. В ней принимают участие дети со всех регионов России и еще из 36 стран. Воспитанники детского центра встретятся с ветеранами, помогут привести в порядок воинские мемориалы, в память о павших защитниках зажгут свечи и посадят деревья, а еще обязательно станцуют "Севастопольский вальс" в честь 80-й годовщины освобождения города-героя и всего полуострова.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"