Минобороны представило мультимедийный раздел о творчестве писателей-фронтовиков

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Знаменитая повесть “А зори здесь тихие” у Бориса Васильева, который в 17 лет ушел на фронт добровольцем, поначалу не задалась. Книга, основанная на реальных событиях, писалась о подвиге мужчин. И лишь когда автор заменил их на, девушек дело пошло. Героини - собирательный образ фронтовых женщин. А вот боец Соня Гурвич списана с жены, которую он встретил после ранения на учебе в Академии бронетанковых войск.

Режиссер Станислав Ростоцкий, тоже фронтовик, посвятил одноименный фильм медсестре Анне Чугуновой, которая вынесла его с поля боя после того, как по нему проехал вражеский танк. Впрочем, спасла она не только жизнь будущего кинематографиста. Отличилась и в других боях, за мужество была удостоена ордена "Красной звезды".

Замысел повести “Сын полка” у фронтового корреспондента Валентина Катаева появился после того, как в одной из частей он встретил мальчика. Тот ходил в самой настоящей военной форме. И был среди красноармейцев совсем своим. Прототип героя Катаева Сережа Алешкин выжил чудом. Его семью расстреляли немцы. Он долго скитался. Голодного и оборванного его нашли в лесу. Мальчика взяли в полк. На передний край его, конечно, не пускали. Но сын полка все равно сумел отличится и получил медаль "За боевые заслуги".

Роман "Горячий снег" Юрия Бондарева рассказывает об очень важном сражении под Сталинградом. К уже окруженной армии Паулюса фашисты отправили на помощь "танковый кулак" Манштейна. Не дать ему прорвать окружение должна была 2-я гвардейская армия Малиновского. Именно он и стал прообразом генерала Бессонова, которого в экранизации романа сыграл Георгий Жженов. В реальном сражении красноармеец Илья Каплунов из противотанкового ружья уничтожил пять танков. Осколком ему оторвало левую стопу. Но он продолжил бить фашистов.

"Меткими выстрелами из ПТР товарищ Каплунов подбил еще три танка. В это время ему оторвало левую руку. Но и тут воля к победе не оставила славного воина. Истекая кровью, товарищ Каплунов противотанковой гранатой подбил девятый танк", - рассказала Мария Макарова, научный сотрудник 1-го научно-исследовательского отдела ЦА Минобороны.

Красноармеец Каплунов посмертно стал героем Советского Союза. И именно благодаря таким подвигам нашим бойцам удалось отстоять Сталинград и всю страну. А фронтовые писатели эти подвиги увековечили.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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