В 40 российских регионах запланированы сотни мероприятий на тему безопасности дорожного движения

Цель - сформировать культуру ответственного поведения на дорогах и снизить число ДТП

Неправильный выбор скорости либо ее превышение является самой распространённой причиной дорожно-транспортных происшествий. Согласно статистике, в 2023 году более 26 тысяч автоаварий произошли именно по этой причине. На данные происшествия пришлось более четверти погибших и пятая часть раненых.

В 2024 году на территории Российской Федерации реализуется социальная кампания, цель которой – привлечь внимание к проблеме несоблюдения скоростного режима и как следствие сократить количество ДТП, а также снизить смертность на дорогах.

"Первая цель - это привлечь внимание населения, наших граждан к проблеме, связанной с безопасностью дорожного движения. Основной целью этой кампании является привлечение внимания к проблеме скорости. Изменить по возможности то мировоззрение, тот подход, который у наших граждан - в первую очередь, водителей - на сегодняшний день существует. Ведется большой объем подготовительной работы. Непосредственно сами мероприятия будут проводиться в период с 1 июня до декабря этого года. Кампания охватит 40 регионов России, где проблема с ДТП, связанными со скоростью, стоит наиболее остро. Работа будет проводиться с целевыми группами. Это, в первую очередь, водители и остальные участники дорожного движения. В рамках кампании будут сниматься видеоролики, аудиоролики записываться, в которых будет показываться, как правильно себя вести в определенных ситуациях. И какие возможны ситуации, если вести себя неправильно", - сообщил Игорь Королев, генеральный директор ФКУ "Дирекция программы ПБДД".

Будьте внимательны за рулем, не торопитесь, выбирайте скоростной режим в зависимости от складывающейся ситуации на дороге, чтобы успеть реализовать все свои планы и мечты.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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