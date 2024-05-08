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Сергей Собянин рассказал, как офсетные контракты развивают фармотрасль Москвы

09:30
  • среда
  • 08 мая 2024

Они дают производителям гарантии сбыта продукции

Около десяти лет назад правительство Москвы стало инициатором принятия федерального закона об офсетных контрактах, в соответствии с которыми инвесторы создают новые производства в обмен на гарантированные закупки части выпускаемой продукции для государственных нужд. Об этом в среду, 8 мая, напомнил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Проще говоря, построил завод в Москве – получишь гарантии сбыта продукции на ближайшие 5-10 лет и сможешь окупить вложенные инвестиции. В то время мы рассматривали офсеты как еще один способ поддержки отечественного производителя и стимулирования новой индустриализации Москвы. В наши дни офсеты стали важнейшим инструментом обеспечения безопасности и технологического суверенитета России. И, конечно, неслучайно, что максимально востребованными они оказались именно в сфере медицины.

С 2017 года московское правительство заключило 11 контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов на 90 миллиардов рублей.

На сегодня построено или модернизировано уже шесть заводов и производственных линий. Создано порядка 1,9 тысячи новых рабочих мест. И главное – городские медучреждения гарантировано получают необходимые медизделия и лекарства. А на молочно-раздаточные пункты поступает качественная продукция: молоко, соки, кефир, творог, фруктовые и овощные пюре, каши для детей и многое другое.

Инструмент офсетов обеспечит Москве место среди лидеров страны по производству лекарств в и расходных материалов для медицинских организаций, резюмировал мэр столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московские предприятия нарастили объемы производства с начала 2024 года на 17,9%. В основном это касается высокотехнологичных и наукоемких отраслей: производство электроники и микроэлектроники, компьютеров, лекарств, машин и оборудования.

Москва предоставит новые меры поддержки промышленным предприятиям. Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства на эти цели дополнительно выделено 400 миллионов рублей, что позволит привлечь около 2,5 миллиарда рублей инвестиций в техническое перевооружение городских производств.

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