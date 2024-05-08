Путин велел обеспечить каждому россиянину минимум 33 квадратных метра жилья

К 2036 году показатель должны увеличить до 38 квадратных метров,

К 2030 году граждане России должны быть обеспечены жильем общей площадью не менее 33 квадратных метра на человека. Такой показатель значится в указе главы государства Владимира Путина "О национальных целях развития", подписанном 7 мая.

Среди показателей и задач установлено обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров к 2036 году.

При этом к 2030 году должно быть обеспечено обновление жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Тульской области Алексей Дюмин доложил президенту, как решается вопрос с обеспечением населения жильем в его регионе. Первый этап программы по расселению ветхого и аварийного жилья в области завершили досрочно, уже реализуется региональный проект, на который выделено 900 миллионов рублей. Предстоит расселить порядка 300 тысяч квадратных метров.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в федеральном правительстве строительный комплекс, подчеркнул, что нужно изменить пропорцию при строительстве жилья и нежилых помещений в пользу второй категории. При этом он заверил, что государство точно будет поддерживать программы льготной ипотеки в новых регионах России и на Дальнем Востоке.

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