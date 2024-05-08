Годовалая девочка отравилась наркотиками в Москве

Мама оставила гашиш на подоконнике квартиры

Годовалая девочка отравилась наркотическими веществами в Москве. Ребенок съел гашиш, который мама оставила на подоконнике квартиры. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец". По сведениям журналистов, ЧП произошло в доме в Ташкентском переулке.

Ребенок был дома с мамой. Родительница увидела, что дочь что-то жует, залезла к ней в рот и обнаружила кусочек гашиша. Вскоре малышке стало плохо. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу.

В разговоре с врачами мать даже не стала скрывать, что употребляет наркотики. Пожаловалась на сложную жизнь, из-за того, что приходится быть одной с ребенком. Муж неосторожной матери проходит военную службу.

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