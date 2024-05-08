ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Годовалая девочка отравилась наркотиками в Москве

09:59
  • среда
  • 08 мая 2024

Мама оставила гашиш на подоконнике квартиры

Годовалая девочка отравилась наркотическими веществами в Москве. Ребенок съел гашиш, который мама оставила на подоконнике квартиры. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец". По сведениям журналистов, ЧП произошло в доме в Ташкентском переулке. 

В Киеве дети отравились шоколадом с наркотиками
Московские таможенники задержали изготовителя наркотиков

Ребенок был дома с мамой. Родительница увидела, что дочь что-то жует, залезла к ней в рот и обнаружила кусочек гашиша. Вскоре малышке стало плохо. Пришлось вызывать скорую и ехать в больницу. 

В разговоре с врачами мать даже не  стала скрывать, что употребляет наркотики. Пожаловалась на сложную жизнь, из-за того, что приходится быть одной с ребенком. Муж неосторожной матери проходит военную службу. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.