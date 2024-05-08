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Польша объявила о задержании "российского дезертира"

10:23
  • среда
  • 08 мая 2024

Москва не комментировала эти утверждения

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что на границе с Белоруссией якобы был задержан "российский дезертир".
Украинский уклонист бродил по горам в поисках Румынии

По данным польской пограничной стражи, это 41-летний мужчина, который перешел границу в гражданской одежде, при нем были российские документы, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что количество сбежавших из украинской армии солдат приближается к 100 тысячам. Политик подчеркнул, что Украину так и не удалось превратить в страну, которую хочется защищать. 

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос признавал, что Вооруженные силы Украины лишились лучших специалистов за два года боевых действий, поскольку их использовали не по назначению.

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