Москва не комментировала эти утверждения

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что на границе с Белоруссией якобы был задержан "российский дезертир".

По данным польской пограничной стражи, это 41-летний мужчина, который перешел границу в гражданской одежде, при нем были российские документы, сообщает РИА Новости.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что количество сбежавших из украинской армии солдат приближается к 100 тысячам. Политик подчеркнул, что Украину так и не удалось превратить в страну, которую хочется защищать.

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос признавал, что Вооруженные силы Украины лишились лучших специалистов за два года боевых действий, поскольку их использовали не по назначению.

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