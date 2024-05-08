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В ЕС задумали согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

10:39
  • среда
  • 08 мая 2024

Однако пока переговоры идут непросто

Государства — члены Евросоюза намерены согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Как пишет EUobserver, вероятнее всего, он будет содержать не новые ограничения, а лишь попытки противодействия российским мерам по преодолению санкционной блокады.

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Предполагается, что в новый пакет рестрикций не включат эмбарго на сжиженный природный газ (СПГ), ядерное топливо и алюминий из России, не будет там и ограничений на передвижения российских дипломатов по европейским странам.

В рамках новых санкций политическим партиям, НКО и СМИ в ЕС запретят получать финансирование из России, а также расширят черные списки юридических лиц.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Запад наращивает санкции против России совершенно бездумно — никто не анализирует результат введения ограничений. При этом, по мнению дипломата, все было совершенно очевидно еще после "крымских" рестрикций.

Тем временем эксперты Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ отметили, что для России может оказаться полезным опыт Ирана и Китая в противодействии ограничительным мерам извне. Специалисты полагают, что "прошлый опыт санкций важен с позиций уроков".

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